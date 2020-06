Capcom doet de laatste tijd weer goede zaken. Dit is vooral te danken aan de Resident Evil-remakes en nieuwe delen in bestaande franchises. De Japanse ontwikkelaar en uitgever lijkt dus op ‘safe’ te spelen door alleen bekende games op de markt te brengen, maar met de komst van next-gen consoles lijkt Capcom weer meer risico te willen nemen.

Tijdens het PlayStation 5-evenement van gisteravond kwam de nieuwste titel van Capcom voorbij en dat is Pragmata. Dit is een geheel nieuwe IP die zich afspeelt in de toekomst die niet bepaald rooskleurig is. Er is verder nog maar weinig informatie over deze titel gegeven, maar er is wel een trailer verschenen, die je hieronder kan checken.

Je moet nog wel even wat geduld hebben voordat je met Pragmata aan de slag kunt, want de game staat gepland voor 2022. Nu maar hopen dat deze game niet hetzelfde pad zal bewandelen als Deep Down. Die werd bij het PS4-onthullingsevenement aangekondigd en is nog altijd niet verschenen.