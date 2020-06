Uitgever 505 Games heeft samen met ontwikkelaar Remedy Entertainment via een Tweet laten weten dat er een PS5-versie van Control komt. Control is al geruime tijd beschikbaar voor onder andere de PS4 en Xbox One, maar men werkt nu dus ook aan een next-gen versie.

Onze review van Control voor de PS4 kan je hier terugvinden, waaruit blijkt dat het een topper is. Een PS5-release is dus zeker welkom!

After a secretive agency in New York is invaded by an otherworldly threat, you become the new Director struggling to regain Control.

From developer Remedy Entertainment, this supernatural 3rd person action-adventure will challenge you to master the combination of supernatural abilities, modifiable loadouts and reactive environments while fighting through a deep and unpredictable world.

Control is Jesse Faden’s story and her personal search for answers as she grows into the role of the Director. The world of Control has its own story, as do the allies Jesse meets along the way. Jesse works with other Bureau agents and discovers strange experiments and secrets.