Je kon de wekker erop gelijk zetten, NBA 2K21 is aangekondigd voor later dit jaar. De game staat gepland voor de PlayStation 5 en dat laat 2K Games maar al te graag weten met een nieuwe trailer.

De focus van deze trailer is wel wat apart, het draait namelijk vooral om zweet. Daadwerkelijke gameplay op het veld ontbreekt een beetje, maar zweet, daar is genoeg van te zien.