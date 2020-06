Eindelijk! We hebben hét PS5-evenement achter de rug. Er zijn erg veel games getoond en voor iedere gamer zit er vast wel wat tussen waar je naar uit kan kijken. Het is jammer dat we nog niet weten wanneer alles precies in de schappen komt te liggen, maar geduld is een schone zaak. Zo moesten we ook veel geduld opbrengen voor de onthulling van de console, die toch wel een apart ontwerp kent.

Goed, de meningen over het ontwerp zijn zeer verdeeld, maar één ding is in ieder geval zeker: het is gedurfd. Toch gaan we daar in deze Jouw mening niet de aandacht aan besteden. De grootste verrassing was namelijk dat er in een keer twee versies van de console werden getoond. Een Digital Edition en een variant die wel een Blu-ray drive kent. Wil Sony hiermee een statement maken dat de volgende generatie klaar is voor digital only?

Laten we even een stap terugnemen, want Sony is niet de enige die dit idee heeft. Microsoft heeft namelijk deze generatie al een Xbox One S versie uitgebracht, die geen discs ondersteunt. Er zijn ook al langer geruchten omtrent een tweede Xbox-console, Project Lockhart. Dit zou naar verluidt een goedkopere variant van de Series X moeten worden, iets minder krachtig, maar ook digital only. Sony heeft met de PlayStation 5 echter de eerste stap gezet om bij de volgende generatie puur digitaal als enige optie aan te bieden. Dit komt echter met wat haken en ogen.

Zo heeft de PlayStation 5 ‘slechts’ 825GB opslag en als je daar het OS nog vanaf haalt, dan zal de uiteindelijke opslagruimte relatief beperkt zijn. Games nemen tegelijkertijd toe in grootte, waardoor de kans bestaat dat de SSD vrij snel vol raakt. Uitbreiden lijkt ook niet vanzelfsprekend te zijn, want de uiterst indrukwekkende SSD is er één die nog niet op de markt is verschenen. Bovendien zal die los – vanwege de indrukwekkende specificaties – naar verwachting ontzettend duur zijn. Uitbreiden van de opslag tegen dezelfde snelheid kan resulteren in een aanschaf die een hoop geld kost.

De automatische interpretatie is dat de Digital Edition goedkoper wordt, omdat er geen Blu-ray drive inzit. Maar wat nu als Sony die console gelijkwaardig prijst, maar dan met bijvoorbeeld 1.5TB? Dat zou dan een interessante situatie opleveren, want welke van de twee consoles is interessant? Dat het uiteindelijk digital only zal worden is evident, maar voor nu nog een gespreksonderwerp. Bovendien weten we lang niet alles, want Sony heeft nog genoeg te onthullen.

Denk aan de toekomst van PlayStation Plus, PlayStation Now en wie weet nog andere features die het digitale gebruikersgemak kunnen bevorderen. Dat tegenover de fossiele disc, wat is die nog waard? Je gebruikt het veelal tegenwoordig voor de installatie en verificatie, waarna je aan de slag kan met games die uiteindelijk via patches en updates uitgebreid worden. Of hechten we nog teveel waarde aan de klassieke doosjes? Of is het te lastig om een duidelijk plan te trekken? Is het juist te vroeg om een Digital Edition te introduceren..? Het kan weer alle kanten op en we horen jullie mening hierover graag in de comments hieronder.