Eén van de grootste aankondigingen van gisterenavond was toch wel Spider-Man: Miles Morales. De trailer liet het geliefde personage als Spider-Man zien en het is de verwachting dat het hier om een launchgame voor de PlayStation 5 gaat.

Wat Sony er echter niet bij vertelde, is dat het hier niet om een gloednieuwe game gaat, maar om een remaster van de game uit 2018. Dit vertelt Simon Rutter van Sony Interactive Entertainment in een interview met The Telegraph.

“Er is een substantieel Miles Morales component, wat de uitbreidende factor is. Maar ook in de game en de engine zijn grote verbeteringen doorgevoerd, waarbij uiteraard een aantal van de belangrijkste PlayStation 5-technologieën en -functies zijn ingezet”

Hieronder valt een aanzienlijke inkorting van de laadtijden bij het snelreizen, mooiere modellen van de personages en gebruik van de DualSense features.

Klinkt allemaal goed, maar wie hoopte op een gloednieuwe game van dezelfde omvang komt wat bedrogen uit. Aan de andere kant, het is moeilijk om een game van zulk kaliber in slechts twee jaar te maken, dus we hadden het een beetje kunnen verwachten.