Special: Tips om de vijanden en Clickers in The Last of Us: Part II effectief aan te pakken – The Last of Us: Part II is gevuld met allerlei gevaren en vijanden, waarbij de welbekende Clickers één van de meest gevaarlijke zijn. Ze zien dan weliswaar niks, hun gehoor is extreem goed en als je niet over de juiste middelen beschikt ze aan te kunnen, dan leg je binnen een paar tellen het loodje. Daar waar andere vijanden dekking zoeken en je op een intelligente wijze proberen aan te vallen, komen de Clickers op je af zonder enige terughoudendheid. Hun doel is jouw pakken en als ze je te pakken krijgen, dan is de kans op overleven klein. Tijd dus voor wat tips die je wellicht goed kunnen helpen.

Zorg voor een mêlee wapen

Net zoals in de eerste game heb je ook in The Last of Us: Part II te maken met een forse schaarste aan munitie. Meestal heb je slechts een paar kogels en als je tegenover veel vijanden komt te staan, is het niet handig om de frontale aanval op te zoeken. In dat soort situaties kan een mêlee wapen ontzettend goed van pas komen, want als je inderdaad zonder munitie zit en vijanden komen te dichtbij, heb je nog een kans op overleven door eem mêlee wapen in te zetten. Dit varieert van machetes tot loden pijpen en van honkbalknuppels tot messen. Deze wapens hebben echter een beperkte houdbaarheid, dus wissel altijd naar een nieuwe voordat je een gevecht aangaat.

Gooi dingen naar hun hoofd

Je zult veelvuldig objecten kunnen oppakken die geen schade aanrichten, maar wel een effectief middel zijn. Denk aan lege flessen en bakstenen waarvan je er twee mee kan nemen. Komt een vijand te dichtbij? Gooi een steen of fles naar zijn hoofd, daarmee raakt de vijand even ‘stunned’, waardoor je zonder risico een aanval kan plaatsen. Het beste is om dit te doen als je geen uitweg meer hebt, maar nog niet ontdekt bent. Dit zorgt voor een snelle manier om uit een in potentie benarde situatie te ontsnappen, maar je zult wel de andere vijanden alarmeren. Daarnaast gaat dit sneller in combinatie met een directe aanval dan je wapen pakken en mikken. Dit soort ‘throwables’ tref je overal en zorg dat je altijd wat bij je hebt. Net zoals je mêlee wapen kan dit net het laatste redmiddel zijn.

Explosies zijn extreem effectief

Het komt meer dan eens voor dat vijanden, verschillende soorten, op een kluitje bij elkaar staan en anders kan je ze wel ergens naartoe lokken door een steen of glas te gooien. Beschik je over explosief materiaal? Gebruik het, want de explosies in de game zijn krachtig genoeg om de Clickers in een mum van tijd uit elkaar te rijten. De lichaamsdelen vliegen in het rond en met een beetje geluk neem je er gelijk meerdere mee. Overleven wat vijanden deze aanval, dan hebben ze in veel gevallen schade opgelopen waardoor één kogel of een mêlee slag voldoende is. Weet ook dat je in veel gevallen bij een stealth benadering alle tijd hebt om een plan van aanpak op te zetten en dat de game creatief gebruik van je middelen doet aanmoedigen.

Stealth is je beste vriend

Zoals al aangegeven bij het eerste punt, heb je altijd weinig munitie bij je en alles doe je in je rugzak. Die heeft echter niet onbeperkte ruimte, dus ook voor throwables en andere items geldt een limiet op wat je mee kan nemen. Het beste is om veel vijanden tegelijk mee te nemen in één aanval middels een molotov cocktail, explosieven of een combinatie daarvan. Maar weet dat ook stealth een zeer effectieve manier is om vijanden uit te schakelen. Sterker nog, het geniet in alle gevallen de voorkeur omdat je mes waarmee je de vijanden kan doden niet kapot kan gaan, dat is het enige wapen in de game dat je oneindig kan gebruiken. En hoe meer munitie en throwables je bespaart, des te meer vrijheid je krijgt in de aanpak van situaties die daar kort op volgen waarbij stealth niet langer een optie is. Maar kijk in alle gevallen heel goed uit dat je niet in het zichtveld van vijanden en Runners komt en dat je heel stil blijft in de buurt van Clickers, want anders ben je de sigaar. Bovendien is het mogelijk een groot deel van de confrontaties uit de weg te gaan door stealth te gebruiken, probeer het zeker eens uit. Het is veelal gemakkelijker dan het gevecht aangaan.

Ga altijd voor de headshot

Klinkt als een open deur, maar heeft toch wat toelichting nodig. De Clickers kunnen veel hebben en zolang je hun hoofd er niet afblaast, zullen ze op je af blijven komen. Met een continue schaarste in munitie is de kans aanwezig dat je zonder komt te zitten en als je mêlee wapen ook kapot is, succes. Het kan ineens overweldigend worden als er veel Clickers en andere vijanden op je afkomen en je materialen op zijn. Het is daarom te allen tijde van belang om voor de headshots te gaan. Hetzelfde geldt voor de menselijke vijanden, want die schieten met scherp en kunnen je vrij gemakkelijk uitschakelen. Headshots zijn in alle situaties de beste oplossing en naarmate je vordert in de game, kun je genoeg middelen vinden om je daarbij te helpen. Denk aan geluidsdempers en vizieren. Probeer dat trouwens te combineren met stealth voor een zeer effectieve aanpak.

Gebruik de omgeving

Afsluitend willen we je nog meegeven dat het erg handig kan zijn om de omgeving te gebruiken. Raak je in een groot gevecht verzeild en ziet het er penibel uit? Ren weg en ga in het gras liggen. Vijanden weten dat je er bent, maar als ze je niet zien kun je even op adem komen en de voorraden aanvullen dan wel nieuwe items craften, of healen. Als je dat gedaan hebt, kun je met een beetje geluk van een heftige shootout nog overstappen naar stealth, gezien vijanden je gaan zoeken en als je positie gunstig is, dan kun je ze stilletjes uitschakelen. De omgeving is in sommige gevechten je allerbeste vriend, dus maak er zeker gebruik van. Het kan in het begin even wennen zijn of moeizaam gaan, maar als je er handig in wordt dan vormen Clickers, facties en andere varianten van vijanden niet langer een uitdaging.

Iedereen die de eerste The Last of Us gespeeld heeft zal zich ongetwijfeld in deze punten herkennen, maar gezien vijanden nu nog intelligenter en gevaarlijker zijn, willen we je adviseren zo doordacht mogelijk aan een gevecht te beginnen. Je bent ontzettend kwetsbaar en als je één foute move doet kan het zomaar afgelopen zijn. Wellicht hebben we je hiermee goed op pad geholpen, succes tijdens het avontuur!