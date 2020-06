Met nog minder dan een week te gaan tot de release van The Last of Us: Part II is de hype zowat op zijn hoogtepunt. Wat hier natuurlijk aan bijdraagt zijn de torenhoge scores die de game wereldwijd van diverse media ontvangen heeft.

Ook wij kunnen de nieuwste creatie van Naughty Dog buitengewoon goed waarderen, zoals je in onze review hebt gelezen. Inmiddels zijn er bijna honderd reviews online gegaan en dat zorgt ervoor dat de game een Metacritic gemiddelde heeft van 9.6.

Hieronder een groot aantal van de cijfers op een rijtje.