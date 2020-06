De multiplayer van Call of Duty: Modern Warfare is nu tijdelijk in beperkte vorm gratis te spelen. Het gratis weekend voor de game is inmiddels begonnen en duurt tot maandag 15 juni. Tijdens dit gratis weekend kun je de multiplayer spelen op vijf 6v6 multiplayer maps, waaronder de nieuwe map Zhokov Scrapyard. Andere maps die beschikbaar zijn, zijn Hardhat, Shipment, Rust en Shoot House.

Verder kun je Gunfight spelen in een aparte playlist en dat op zeven maps, waaronder Trench en Aisle 9, die vrij recent aan de game werden toegevoegd. Daarnaast is Warzone natuurlijk voor iedereen beschikbaar als zijnde free-to-play game, wel is PlayStation Plus een vereiste.

Afsluitend hebben we hieronder nog de Season 4 launch trailer voor je, die recent online is gegaan en in een notendop toont wat spelers mogen verwachten.