De PlayStation 5 showcase van donderdagavond stond vooral in het teken van aankondigingen, die gedaan werden met een hoop trailers. Nu naderhand zijn er van verschillende games nog screenshots online verschenen die eens te meer de grafische pracht van PlayStation 5 games laten zien.

Hieronder hebben we alle vrijgegeven screenshots van titels als Demon’s Souls, Horizon: Forbidden West, Gran Turismo 7 en meer op een rijtje gezet. Het zijn stilstaande beelden van footage die ook in de trailers te zien was, maar dat maakt het niet minder indrukwekkend.

Demon’s Souls Remake

Gran Turismo 7

Horizon: Forbidden West

Spider-Man: Miles Morales

Ratchet & Clank: Rift Apart

Returnal