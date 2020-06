Tijdens de PlayStation 5-presentatie van Sony – die eergisteren plaatsvond – kwamen er games voorbij van grote en kleine ontwikkelaars. Een van de wat kleinere titels was Goodbye Volcano High. Dit is een PlayStation console exclusive die volgend jaar zal verschijnen voor de PlayStation 4 en 5.

Goodbye Volcano High is een verhaal gedreven avonturengame waarin je keuzes moet maken voor de hoofdrolspelers. Het verhaal focust zich op een groep vrienden die het laatste jaar beleven op school. Dit is natuurlijk het eind van een tijdperk, maar het is ook het begin van een liefdesverhaal.

Het bekendmaken van Goodbye Volcano High werd vergezeld met een trailer en die kan je hieronder checken.