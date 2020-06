Tussen de gekte door die “The Last of Us: Part II” en het PlayStation 5 evenement veroorzaakten, loste PlayStation Japan ook nog eens een nieuwe trailer voor hun laatste exclusive van deze generatie: Ghost of Tsushima. De meerderheid van de getoonde beelden zijn niet echt nieuw, maar wat deze trailer wel enigszins meer speciaal maakt dan de voorgaande, is het feit dat we een mix krijgen van zowel cinematics als gameplay.

Eerder werd ook al aangekondigd dat Ghost of Tsushima helemaal speelbaar zou zijn in het Japans. De taal van het land waar de game zich afspeelt en wat dus ook de meest logische taal is om te horen in die situatie. Het geeft zeker een extra dimensie aan de trailer om eens te horen hoe verschillende scènes klinken in het Japans.

Ghost of Tsushima staat voor volgende maand op de planning, 17 juli om precies te zijn.