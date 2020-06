In Captain Tsubasa: Rise of New Champions kun je met verschillende landenteams spelen. Een aantal van hen zijn al voorgesteld in hun eigen video en nu is ook Nederland aan de beurt.

De spelers uit Nederland staan bekend om hun ijzersterke aanval met Brian Kluivoort als de grote ster. De overige spelers van het team zijn: Gert Kaiser, Ruud Coulisseman, Jovan Lensenblink, Leon Dirk en Hans Doleman.

Hoe het Nederlandse jeugdteam eruitziet in Captain Tsubasa: Rise of New Champions kan je hieronder bekijken.