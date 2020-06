Intussen hebben we al info gekregen over een hoop games die we zullen kunnen spelen op de PS5, maar de aankondigingen houden nog niet op. Eén van die games is Tribes of Midgard, een game van Gearbox Publishing waarin jij met een team van maximum tien spelers de rol opneemt van een clan Vikings die samen Ragnarök moeten zien te overleven.

Ragnarök is, in de Noorse mythologie, de benaming voor het einde van de wereld, dus de toekomst van je clan ziet er allesbehalve rooskleurig uit. De wereld wordt namelijk belaagd door gigantische reuzen en jij moet in deze harde omstandigheden zien te overleven. Je dorpje is bovendien in bezit van de zogenaamde “Seed of Yggdrasil”, een magische reliek dat de wereld kan redden. Om te overleven moet je beroep doen op verschillende survivalelementen, zoals op tocht gaan in de wildernis rond je dorp en het verzamelen van grondstoffen.

Tribes of Midgard is momenteel nog in de maak en zal ergens in de loop van 2021 voor de PS5 verschijnen. Hieronder kan je wel al een trailer bekijken.