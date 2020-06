Het is al een tijdje bekend dat Motive Studios aan een nieuwe Star Wars-game werkt en de verwachting was dat deze titel komende week tijdens EA Play Live onthuld zou worden. Een lek gooide echter roet in het eten, want Microsoft toonde op de officiële website van Xbox een advertentie van ‘Star Wars: Squadrons’, wat dus die nieuwe game blijkt te zijn.

Doordat de titel toch al was gelekt, werd Star Wars: Squadrons niet veel later officieel aangekondigd door EA. De uitgever liet daarbij weten dat aanstaande maandag, 15 juni dus, de eerste trailer van de game van Motive Studios wordt onthuld. De trailer gaat die dag om 17:00 uur in première op YouTube.

Hoewel EA officieel verder niets heeft laten weten over de game, buiten de onderstaande artwork om, lijkt het erop dat we toch al weten wat voor soort game het gaat zijn. VentureBeat meldt op basis van bronnen rondom de ontwikkelaar namelijk dat Star Wars: Squadrons een game is die volledig draait om gevechten in de ruimte. De game bevat naar verluidt een singleplayer campagne van enkele uren lang, maar de meeste focus ligt op team-based multiplayer. Het spel zou gepland staan voor een release tijdens het komende najaar voor consoles en de pc.

Uiteraard kun je aanstaande maandag de eerste trailer en eventuele nieuwe informatie over Star Wars: Squadrons hier op PSX-Sense terugvinden. Mogelijk dat we later die week tijdens EA Play Live nog meer van de game gaan zien.