Deze week liet Sony eindelijk het ontwerp van de PlayStation 5 zien, waardoor we nu een goed beeld hebben van hoe de console er precies uit gaat zien. Iets dat nog niet helemaal duidelijk is, is hoe groot de console precies is. Sony heeft namelijk nog niet de afmetingen bekendgemaakt en op basis van de afbeeldingen is het soms lastig om het formaat in te schatten. Toch lijken we nu wel een goede indicatie van de grootte van de PS5 te hebben, dankzij een post op Reddit.

Iemand heeft de PlayStation 5 namelijk in verhouding naast de Xbox Series X en verschillende modellen van de PlayStation 4, PlayStation 3, Xbox One en Xbox 360 gezet. Als uitgangspunt voor de verhouding zijn hierbij de USB aansluitingen en disc drives gebruikt, die bij alle apparaten immers even groot zijn. Daardoor lijkt deze vergelijking echt een nauwkeurig beeld van het formaat te geven.

Het resultaat zie je in de afbeelding hieronder en dat beeld spreekt voor zich: de PlayStation 5 lijkt een behoorlijk grote console te zijn. Het apparaat is – wanneer je alle consoles verticaal plaatst – duidelijk de hoogste van allemaal. De Digital Edition van de PlayStation 5 – die geen disc drive heeft – brengt hier ook geen verandering in, die is namelijk net zo hoog als de standaard versie van de PS5.