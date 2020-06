In 2021 wordt er een nieuwe game in de Battlefield-franchise verwacht en eerder deze week werd duidelijk dat Battlefield 6 (laten we de game voorlopig maar zo noemen) zich hoogstwaarschijnlijk in de moderne tijd gaat afspelen. Het volgende deel zou in dezelfde richting gaan als Battlefield 3, een game die zeer goed werd ontvangen door fans van de serie.

Volgens een nieuw gerucht hebben fans van Battlefield 3 nog veel meer om naar uit te kijken. Het verhaal gaat nu namelijk rond dat er een remaster in ontwikkeling is van het deel dat in 2011 uitkwam voor onder meer de PlayStation 3. Dit gerucht is afkomstig van een YouTuber genaamd Daqarie. In een inmiddels alweer verwijderde video meldde hij dus dat er een remaster van Battlefield 3 aan zit te komen. Deze remaster zou alle content bevatten die voor het origineel is verschenen, inclusief extra cosmetische items.

Daqarie meldde in de video verder dat het hier niet om een standalone release gaat. De game zou gebundeld met Battlefield 6 uitgebracht worden, aldus de YouTuber. Dit is vergelijkbaar met de manier waarop de remaster van Call of Duty 4: Modern Warfare samen met Call of Duty: Infinite Warfare werd uitgebracht.

We willen hierbij nogmaals benadrukken dat het om een gerucht gaat. Toch heeft Daqarie in het verleden allerlei kloppende details over Battlefield 1 en Battlefield V gelekt voordat die games werden aangekondigd. Dat maakt dit gerucht wel wat geloofwaardiger. Ook gebeurde er nog iets opvallends. Vlak nadat de video van Daqarie online kwam plaatste Aleksander Grøndal, een executive producer van DICE die aan de Battlefield-reeks werkt, het onderstaande bericht op Twitter, waarmee hij het gerucht alleen nog maar meer heeft aangewakkerd.

🤐 — Aleksander Grøndal (@Alekssg) June 10, 2020

Komende week vindt EA Play Live plaats. Het is nog onduidelijk of we tijdens die show ook nieuws over Battlefield kunnen verwachten, maar als EA er meer over los laat, dan lees je het uiteraard hier op PSX-Sense.