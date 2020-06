Tijdens de PlayStation 5 livestream eerder deze week onthulde Sony twee verschillende modellen van de next-gen console. Naast een standaard model zal er ook een ‘Digital Edition’ van de console verschijnen. Deze variant heeft geen Blu-ray drive en kan dus enkel gebruikt worden om digitale games op te spelen.

Sony heeft nu wat meer uitgelegd over de keuze om deze twee verschillende PS5-modellen op de markt te brengen. De reden is eigenlijk simpel. Sony heeft namelijk gemerkt dat steeds meer mensen tegenwoordig enkel digitale games aanschaffen. Dit legde CEO Jim Ryan uit tegenover BBC. In een interview met CNET ging Ryan er nog iets dieper op in door uit te leggen dat in het eerste kwartaal van dit jaar twee derde van de verkochte games digitaal was. Om ook degenen die uitsluitend digitale games kopen zo goed mogelijk te bedienen, heeft Sony besloten om de consument te laten kiezen tussen de twee modellen.

“Many of our consumers are purchasing solely digitally these days. We thought that we would do what we typically try and do, and just offer choice.”

Ryan liet aan CNET ook nog weten dat de afwezigheid van de disc drive het enige punt is waarop de Digital Edition anders is dan de reguliere PlayStation 5. Voor de rest zijn de twee modellen identieke apparaten, aldus de CEO. De Digital Edition zal daarom ongetwijfeld goedkoper worden, maar het is nog niet bekend hoeveel de beide varianten gaan kosten.