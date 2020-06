Tijdens de PlayStation 5 livestream eerder deze week onthulde Sony flink wat games voor de aankomende console. Eén van deze titels is Destruction AllStars, waarvan je hieronder de aankondigingstrailer kunt bekijken,]

Destruction AllStars draait om explosieve combat met voertuigen en dit alles speelt zich af in arena’s over de hele wereld. Er is verder nog niet erg veel informatie over de game bekend, dus het is even afwachten wat we precies van de gameplay kunnen verwachten. Invloeden van Destruction Derby lijken in ieder geval duidelijk aanwezig te zijn. Het spel wordt ontwikkeld door Lucid Games, een studio waar diverse ontwikkelaars werken die vroeger aan de WipEout-reeks hebben gewerkt.

Het is nog niet bekend wanneer Destruction AllStars precies uitkomt. De game zal exclusief voor de PlayStation 5 verschijnen.