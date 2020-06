Vorige maand onthulde 2K Games de Mafia Trilogy. Hieronder vallen een remaster van Mafia II en een heruitgave van Mafia III, die beiden direct werden uitgebracht. Mafia: Definitive Edition, een remake van het eerste deel uit de reeks dat oorspronkelijk in 2002 uitkwam, laat nog wat langer op zich wachten.

Bij de onthulling werd er alleen een korte teaser van Mafia: Definitive Edition vrijgegeven, maar inmiddels zijn ook de eerste bewegende beelden verschenen. 2K Games heeft namelijk een story trailer van de remake uitgebracht en hiermee krijgen we een beter beeld van hoe de game eruit gaat zien. Het lijkt erop dat er erg veel werk in de remake is gestoken, want de beelden zien er prachtig uit.

Mafia: Definitive Edition vertelt het verhaal van taxichauffeur Tommy Angelo. De game speelt zich af in de fictieve stad Lost Heaven in de Verenigde Staten, tijdens de drooglegging in de jaren 30 van de twintigste eeuw. Tommy komt in aanraking met de maffia en maakt daar carrière wanneer hij doorheeft dat er grof geld te verdienen is in de onderwereld.

Check de trailer van Mafia: Definitive Edition hieronder. De game komt op 28 augustus uit voor de PlayStation 4, Xbox One en pc. Op diezelfde dag verschijnt ook de fysieke uitgave van Mafia: Trilogy.