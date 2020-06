Eén van de kleinere titels die tijdens Sony’s PlayStation 5 livestream werden aangekondigd is Jett: The Far Shore. Onderaan dit bericht kun je de eerste trailer van deze game bekijken.

Het spel wordt door de ontwikkelaar beschreven als een “cinematisch actie-avontuur” in de ruimte waarin spelers een toekomst moeten creëren voor mensen die geteisterd worden door verdoemenis. De ontwikkelaars benadrukken het gebruik van 3D audio, één van de features van de PlayStation 5, wat goed tot zijn recht zou moeten komen in Jett: The Far Shore.

Jett: The Far Shore komt dit najaar uit, maar een precieze releasedatum is nog niet bekend. De game komt niet alleen voor de PlayStation 5 uit, maar ook voor de PlayStation 4 en pc.

JETT: The Far Shore invites you on an interstellar trip to carve out a future for a people haunted by oblivion in this cinematic action adventure. As scout and ‘anchorite’ Mei, be the first to deploy to a mythic ocean planet. Take the helm of a ‘jett’ and explore a vast unknown—skim low over waves, roar up pristine coastlines and carve through otherworldly woods. Adapt to an intricate, systemic open world and persevere through adversity alongside an intimate ensemble in this story of courage, wonder and regret.