Heart Machine, de ontwikkelaar van het veelgeprezen Hyper Light Drifter, heeft Solar Ash aangekondigd. De studio onthulde zijn tweede game tijdens de PlayStation 5 livestream met een trailer en die beelden kun je hieronder bekijken.

In Solar Ash reizen spelers af naar een kloof in de ruimte die werelden opslokt. De Ultravoid, zoals de kloof heet, is een gevaarlijke plek vol monsters en andere wezen. Als speler zit je gevangen in de Ultravoid en moet je lastige uitdagingen zien te overleven om te ontsnappen.

Solar Ash wordt uitgebracht voor de PlayStation 5, PlayStation 4 en pc. De game verschijnt ergens in 2021, maar een precieze releasedatum is nog niet bekend,