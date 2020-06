Cartooneske racegames staan meestal wel garant voor plezierige momenten en al helemaal als je mag racen met figuren die deel uitmaakten van verschillende programma’s uit je kindertijd. Velen waren dan waarschijnlijk ook erg enthousiast toen twee jaar geleden Nickelodeon Kart Racers werd aangekondigd, waarin je met al je favoriete Nickelodeon figuren kon racen tegen elkaar. De game werd indertijd nou niet direct positief onthaald, dus volgt dit jaar een sequel die hopelijk de vele fouten van het origineel goedmaakt.

Nickelodeon Kart Racers 2 zal 30 speelbare personages bevatten, waaronder uiteraard publieksfavoriet Spongebob Squarepants, maar ook de Teenage Mutant Ninja Turtles, Korra, Invader Zim en vele andere. Met deze personages kan je gaan scheuren over 28 tracks, waarvan sommige nieuw zijn en andere herwerkte versies van eerdere tracks zijn. Uiteraard kan je elke wagen aanpassen naar eigen wens om zo wat meer op te vallen. Je kan de game solo spelen, maar natuurlijk is een titel zoals deze leuker met vrienden. Lokale multiplayer ondersteunt vier spelers via split-screen, maar online kan je ook met z’n achten samen racen.

Nickelodeon Kart Racers 2: Grand Prix komt uit in de loop van oktober voor de PS4 en Xbox One. De trailer kan je hieronder bekijken.