Een tijdje geleden werd Paradise Lost, een erg intrigerende titel voor de PS5, aangekondigd. De reden waarom Paradise Lost zo intrigerend is, is omdat je wordt meegenomen naar een alternatieve geschiedenis waar de Tweede Wereldoorlog nog steeds aan de gang is. Je speelt als een klein Pools jongetje dat doelloos rondloopt in een verlaten wereld, maar dan plots een mysterieuze bunker ontdekt.

Tijdens de Future Games Show 2020 kregen we een nieuwe trailer van deze game te zien en hiermee zelfs ook de eerste gameplay beelden. De tocht die het jongetje onderneemt brengt hem langs verschillende plaatsen en het lijkt erop dat hij op één of andere manier tijdens die tocht wordt bijgestaan door een mysterieuze, vrouwelijke stem.

Paradise Lost komt in de loop van 2021 uit op de PS5. Je kan de nieuwe trailer en een korte beschrijving van het verhaal hieronder bekijken.

After 20 years of war, the Nazis carried out a nuclear attack, which changed the face of the occupied Poland forever. Can a new world be born in the ashes of the old one? Take on the role of a 12-year-old kid who finds a mysterious Nazi bunker while roaming a post-nuclear wasteland. Will he find what he seeks there? Will he cope with the loss he has suffered?

Explore a vast underground world in which unusual, advanced technology mixes with Slavic folklore and myths. Are you ready to learn what fate its inhabitants met?

Discover the past, shape the present. Decisions you make while learning the history of the bunker will affect what you will see on your journey.