Als je de laatste jaren ooit eens een grafisch zware game hebt gespeeld op je PS4 of PS4 Pro, ken je het fenomeen vast wel: tijdens het spelen begint je console plots meer en meer te brommen en al gauw is je kamer gevuld met het geluid van een opstijgend vliegtuig. Oké, de voorgaande vergelijking geldt dan misschien niet bij elke console en bij elke game, maar het is wel algemeen bekend dat de PS4 een erg luidruchtige console kan zijn. Gelukkig behoort dit probleem met de komst van de PS5 normaal gezien tot het verleden.

In een interview met The Guardian sprak Simon Rutter, de baas van Sony Europe, over wat de PS5 zoal te bieden heeft. Hij erkende hierbij het luidruchtige probleem van de PS4, maar tegelijk verzekerde hij ons ook dat “a great deal of effort” werd gemaakt om de PS5 minder luidruchtig te maken. Het nieuwe innovatieve koelsysteem en de specifieke vorm van de PS5-console zullen hier ongetwijfeld mee te maken hebben.