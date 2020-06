Tijdens de PS5-presentatie werd Astro’s Playroom aangekondigd, een franchise die al eerder zijn debuut maakte bij de PS4 launch. Wat eigenlijk begon als een simpele tech demo om nieuwe hardware te showen, zoals destijds de PS4 en later PS VR, is inmiddels iconisch geworden.

De Astro’s, zoals de kleine robotjes heten, zijn erg geliefd en keren nu dus ook terug op de PS5. Je hoeft hier straks niets voor te downloaden, want Astro’s Playroom is standaard onderdeel van de nieuwe console. Het is een 3D platformer met vier werelden en elke wereld is geïnspireerd door één van de componenten van de PS5. Je krijgt zo een leuk idee van de features van de console en de controller, een soort interactieve tutorial dus.