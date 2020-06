Curve Digital, Sumo Digital en Lucky Mountain Games hebben tijdens de Future Games Show van GamesRadar een nieuwe trailer uitgebracht van hun arcade racing titel Hotshot Racing. Ze verwachten dat de titel snel uit zal komen, de onthulling was in februari en het doel is nog altijd om deze zomer te releasen.

Hotshot Racing is een racing game voor 8 spelers en bevat ook een 4-speler split-screen optie. De releasedatum zelf moet dus nog bevestigd worden, maar hieronder check je de nieuwe trailer.