Enkele weken geleden kon je hier al lezen dat onze collega’s van VG247 er met wat eenvoudig rekenwerk achter gekomen waren dat de Resident Evil franchise een belangrijke mijlpaal bereikt had. De franchise zou namelijk de kaap van 100 miljoen verkochte exemplaren overschreden hebben. Dit bijzondere nieuws werd onlangs door Capcom zelf officieel bevestigd.

In een nostalgische post blikt Capcom terug op de lange, indrukwekkende geschiedenis van de horrorreeks. Van games op zowat elke generatie consoles tot films en zelfs samenwerkingen voor pretparkattracties… Resident Evil was de voorbije decennia niet uit onze leefwereld weg te slaan. En nu is de franchise officieel meer dan 100 miljoen keer over de toonbank gegaan.

Een unicum voor de uitgever, aangezien een IP van Capcom nooit eerder deze mijlpaal wist te bereiken. Proficiat!