Dungeons and Dragons is waarschijnlijk de meest gekende tabletop RPG. Ook bekende videogames als Vampire: The Masquerade begonnen echter hun illustere carrière in een verbeeldingswereld achter de tafel. White Wolf Publishing, de ontwikkelaar verantwoordelijk voor deze titel, maakte destijds ook een weerwolven-RPG, die luisterde naar de naam Werewolf: The Apocalypse. En laat deze laatste titel nu binnenkort ook zijn overstap maken naar de huidige generatie consoles.

Net als Vampire: The Masquerade – Bloodlines wordt Werewolf: The Apocalypse – Earthblood een actie-RPG die focust op het titulaire monster. Als speler kan je drie vormen aannemen: mens, wolf en Crinos, oftewel een van razernij doordrongen weerwolf. Elke vorm heeft zijn voor- en nadelen, en zal noodzakelijk blijken om succesvol de aftiteling van het spel te halen. De game kreeg onlangs een nieuwe trailer, waarin we zien dat het spel nog dit jaar zou moeten verschijnen.