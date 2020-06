F1 2020 komt dit jaar met een aantal nieuwe features, waaronder een management modus onder de noemer My Team. Hierin zul je naast je eigen team kunnen managen ook zelf kunnen deelnemen aan races, waardoor de ervaring van de Formule 1 nog rijker wordt.

Hierbij krijg je ook te maken met de andere coureurs die allemaal van een rating zijn voorzien op basis van hun skills. Dit zodat je een indicatie krijgt hoe goed iemand is en het mag geen verrassing zijn dat de Nederlandse stercoureur Max Verstappen erg hoog scoort.

De ratings zijn door Codemasters bekendgemaakt en hier zien we dat Verstappen een 9.0 als score heeft. Dit is net zo hoog als Valtteri Bottas. Enkel Lewis Hamilton scoort hoger en dat met een 9.4. Wat opvallend is, is dat Verstappen voor ervaring slechts 6.8 krijgt, het is zijn pace en zijn rijmanschap die hoog scoren en uiteindelijk voor de hoge rating zorgen.

Sterker nog, Verstappen heeft van alle coureurs de hoogste rijmanschap score gekregen, Hamilton zit met 9.3 één tiende lager. Hieronder het complete overzicht, waarbij Latifi de laagste score heeft. Geen verrassing, gezien hij dit jaar debuteert.

F1 2020 ligt vanaf 10 juli in de winkels.