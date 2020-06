Sinds de release is het mogelijk om Call of Duty: Warzone met ongeveer 150 man te spelen, maar Infinity Ward gaf al vrij snel aan dat ze de intentie hebben dat aantal spelers naar 200 te brengen. De release van een 200-spelers modus lijkt nu aanstaande, dit dankzij een teaser afbeelding die de afgelopen dagen in de game werd weergegeven.

Het gaat om de linker afbeelding in de foto hierboven (klik voor groter), die ter promotie voor het gratis weekend diende. Als je goed kijkt zie je daar een teaser van het menu in terug, waar heel duidelijk ‘BR 200’ en ‘Plunder 200’ staat, wat natuurlijk refereert aan het aantal spelers. Ook zien we daar een ‘BR Juggernaut’ vermelding staan.

Afgezien van deze teaser weten we verder niets, maar online wordt gesuggereerd dat deze modi nog tijdens het vierde seizoen gelanceerd zullen worden. Het vierde seizoen is nu een kleine week bezig en duurt nog even, maar desalniettemin lijkt de komst van deze modi aanstaande te zijn.