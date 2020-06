Nu we weten hoe de PlayStation 5 er als console uitziet, is het wachten op de volgende stap en dat is wanneer Sony de console uit elkaar haalt en wanneer ze de interface laten zien. Die zal ten opzichte van de PlayStation 4 behoorlijk afwijken, gezien ze die user interface 100% herzien hebben.

Matt Maclaurin, VP van UX Design bij PlayStation, heeft op LinkedIn wat meer informatie gegeven, waarbij hij stelt dat er een paar behoorlijk andere nieuwe concepten geïntroduceerd worden. Er is sprake van een compleet nieuwe visuele taal, waarbij de user interface volledig opnieuw ontworpen is.

Wat we van de nieuwe concepten mogen verwachten is niet duidelijk, maar mogelijk komt hier de recent gepatenteerde AI-assistent in terug. Ook vertelde Maclaurin dat ze de interface van de console snel zullen gaan laten zien.