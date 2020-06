XIII is al even in ontwikkeling als remake voor onder andere de PlayStation 4 en vorige week lekte de releasedatum van deze game via Amazon uit. Inmiddels heeft Microïds, de uitgever van de game, aangekondigd dat de releasedatum van 10 november 2020 inderdaad klopt.

In aanvulling op de officiële bevestiging is er ook een nieuwe gameplay trailer verschenen die een goede indruk van de game en gameplay geeft. Verder laat Microïds weten dat de game voorzien is van een split-screen multiplayer, een online multiplayer lijkt er vooralsnog niet in te zitten.