Sony liet vorige week een hoop games zien die in ontwikkeling zijn voor de PlayStation 5 en hoewel lang niet alles bij de release van de console uitkomt, spreekt Sony wel van een grote launch line-up.

In de laatste PlayStation Blogcast sprak Eric Lempel van Sony Interactive Entertainment over deze line-up. Hieronder vallen titels in bekende franchises als Gran Turismo en Ratchet & Clank, maar ook andere nieuw aangekondigde titels.

Verder zullen verschillende andere ontwikkelaars en uitgevers met hun eigen titels komen, waaronder Ubisoft met bijvoorbeeld Assassin’s Creed: Valhalla. Alles bij elkaar genomen zorgt ervoor dat de launch line-up de grootste in de historie van PlayStation is.

“This, by far, is the biggest lineup we have ever had in the history of PlayStation. We’re so fortunate that we have so many beloved titles and characters that people have grown up with over the years. I’m amazed at how well our studios are delivering against the launch timeframe. Today you saw really big, well-established franchises that people have known for years, [such as] Gran Turismo, Ratchet and Clank.”