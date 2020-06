Nadat de game via de Xbox Store lekte afgelopen weekend, kondigde EA Star Wars: Squadrons vrij snel aan. Dit met de belofte dat ze vandaag meer van de game zouden gaan laten zien en dat heeft de uitgever zojuist gedaan. Bekijk hieronder de eerste trailer van Star Wars: Squadrons die in ontwikkeling is voor onder andere de PlayStation 4.

De game zal op 2 oktober 2020 verschijnen en biedt cross-play tussen de PlayStation 4, Xbox One en pc. Op de PlayStation 4 en pc is de game ook in virtual reality te spelen en de prijs is met €39,99 erg gunstig. De trailer laat overigens geen gameplay zien, dat volgt donderdag tijdens EA Play.

In Star Wars: Squadrons draait het om 5 tegen 5 multiplayer gevechten en dat natuurlijk in space. De focus ligt voor een deel op de multiplayer, maar een singleplayer laat men niet achterwege. Hierin krijg je een verhaal te spelen dat zich afspeelt in de laatste dagen van het Galactic Empire en de opkomst van de New Republic. Voor een nog wat specifiekere duiding, de game speelt zich af na Star Wars: Return of the Jedi.

In Star Wars: Squadrons kruipen spelers in de huid van starfighter-piloten en stappen ze in de cockpits van iconische starfighters van zowel de New Republic- als Imperial-vloten. Ze plannen de gevechten met hun squadron in de instructieruimte voordat ze opstijgen naar de ruimtegevechten in het heelal. In Fleet Battles doen spelers mee aan strategische 5v5-multiplayer-ruimtegevechten om het vlaggenschip van de tegenstander te slopen, en in Dogfights voelen ze de adrenaline van first-person multiplayer-gevechten terwijl ze samen met hun squadron zo veel mogelijk tegenstanders verslaan. Piloten zegevieren als team, stemmen ondertussen de samenstelling van hun squadrons af op hun speelstijlen, vermorzelen hun tegenstanders en volbrengen missiedoelen op bekende en gloednieuwe locaties, inclusief de gasreus van Yavin Prime en de verscheurde maan Galitan.

Star Wars: Squadrons biedt rijke cosmetische opties en aanpassingsmogelijkheden voor gameplay middels beloningen en bonussen die je enkel vrij kunt spelen door de game te spelen. Als spelers promotie maken, verdienen ze componenten zoals wapens, rompen, motoren en schilden; dit naast cosmetische items waarmee ze hun cockpit, het exterieur van hun schip en het uiterlijk van hun piloot kunnen aanpassen. Daarnaast kunnen spelers een squad vormen met hun vrienden en tegen anderen spelen, ongeacht het platform, omdat er ondersteuning wordt geboden voor crossplay op de PlayStation 4, Xbox One, PC en VR.

Star Wars: Squadrons bevat tevens een singleplayer-verhaal dat de gebeurtenissen na de Battle of Endor tot leven brengt als de Rebel Alliance de Death Star II heeft vernietigd. Tijdens het verhaal leren spelers wat het betekent om piloot te zijn terwijl ze beurtelings strijden vanuit het perspectief van twee configureerbare piloten: één dient in het heldhaftige Vanguard Squadron van de New Republic, terwijl de andere vecht voor het angstaanjagende Titan Squadron van de Galactic Empire. Het authentieke verhaal bevat een diverse cast, originele personages en een aantal cameo’s van bekende gezichten uit het Star Wars-universum.