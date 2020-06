Eén van de tofste verrassingen van de E3 2019 was toch wel Ghostrunner, die wij toentertijd beschreven als een mix van Cyberpunk, Dishonored en een vleugje “bullet-time”. Deze flitsende first-person runner staat nog steeds gepland voor een release in 2020, maar uitgever All In! Games heeft ons nog niet voorzien van een releasedatum.

Om ons toch nog een beetje op te warmen voor Ghostrunner, heeft de uitgever wel een nieuwe gameplaytrailer én een reeks screenshots vrijgegeven en we moeten zeggen dat Ghostrunner mogelijk wel eens een van dé verrassingen van 2020 zou kunnen worden.

Bekijk de trailer en screenshots hieronder en oordeel zelf: