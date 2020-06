Na veel geruchten werd Resident Evil 8: Village vorige week eindelijk officieel onthuld. Capcom heeft nu een nieuwe video beschikbaar gesteld waarin er nog iets meer over de game uit de doeken wordt gedaan.

Producers Tsuyoshi Kanda en Peter Fabiano laten in de onderstaande video weten waarom ze niet voor enkel ‘Resident Evil 8’ als titel gekozen hebben. Dit is omdat het dorp dat centraal staat in de game een cruciale rol heeft in het verhaal.

Resident Evil 8: Village geeft dat veel beter weer en het levert natuurlijk een creatieve mogelijkheid op wat betref de vormgeving van het logo. De heren halen ook nog even het inventarisscherm aan en geven wat informatie over de hoofdrolspeler.