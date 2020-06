Eind 2019 was Godfall de eerste game die officieel aangekondigd werd voor de PlayStation 5 en ook tijdens het PS5-evenement was de game van ontwikkelaar Counterplay Games van de partij met een trailer. Hoewel we tot nu toe al aardig wat gameplaybeelden hebben gezien, is het nog niet echt duidelijk hoe de structuur van de game eruitziet.

Daar kunnen we nu wat meer over vertellen, want Counterplay en uitgever Gearbox hebben een nieuwe trailer gedeeld, waarin game director Keith Lee wat meer over Godfall vertelt. Je speelt als een Valorian Knight die op avontuur gaat in de vier verschillende rijken in Aperion, die ieder weer gebaseerd zijn op één van de vier elementen: aarde, wind, vuur en water.

Tijdens je reis kun je jouw personage aanpassen middels de loot die je krijgt door vijanden te verslaan. Lee benadrukt echter dat hoewel loot een belangrijk onderdeel is van Godfall, dat de vaardigheid van de speler net zo zwaar meetelt en dat je reactievermogen ijzersterk moet zijn.

Godfall staat gepland voor een release eind 2020.