Eind maart dit jaar kondigde TeamKill Media hun game Quantum Error aan, die moet verschijnen voor de PlayStation 4 én PlayStation 5. De Amerikaanse studio is behoorlijk ambitieus, want een kleine maand later vergeleken ze hun game met Dead Space, “maar dan in first-person”.

De aankondiging ging gepaard met een teaser die de sfeer behoorlijk goed wist neer te zetten, en daar doet TeamKill Media nu een schepje bovenop middels een trailer die flink wat stukjes gameplay laat zien. De trailer hint bovendien naar een uitgebreide gameplaytrailer, die aankomende zomer verschijnt.

Ten slotte lijkt het erop dat Quantum Error mogelijk de launchperiode van de PlayStation 5 toch niet gaat halen. Dit blijkt uit een reactie van het Twitter-account van de game. Een fan vroeg namelijk of de game samen met de PlayStation 5 zal verschijnen, waarop het antwoord is dat een release in 2021 “waarschijnlijker” is.