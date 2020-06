F1 2020 lanceert op 10 juli en één van de grootste nieuwe features in de game is de My Team modus. In deze modus krijg je de mogelijkheid een eigen team op te richten, daarvoor te rijden en deze te managen. Een behoorlijk omvangrijke aanvulling voor de franchise dus.

Om daar een beter beeld van te krijgen kun je hieronder een nieuwe trailer bekijken, die het één en ander laat zien. My Team beschikt over veel mogelijkheden, zo begin je met het creëren van een eigen visuele identiteit: overalls, kleurstelling van je auto en meer.

Ook zul je sponsoren aantrekken en die brengen geld in het laatje, waardoor je een nieuwe coureur kan contracteren. Met beperkte middelen zul je vervolgens deelnemen aan het kampioenschap en het is de bedoeling om zo goed mogelijk te presteren, zodat je je team kan ontwikkelen.

