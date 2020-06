Begin dit jaar waren we nog vrij optimistisch over een eventuele 2020 release van de System Shock remake, hoewel de ontwikkeling een geruime tijd stil heeft gestaan na een succesvolle Kickstarter in 2016. Sindsdien is het ook akelig stil geweest rondom de remake van Nightdive Studio…

Er is nu echter mogelijk toch een beetje licht aan het einde van de tunnel, want tijdens het Guerrilla Collective evenement deelde de ontwikkelaar een trailer die ons kort meeneemt naar de nauwe gangen van Citadel Station. De trailer vermeldt helaas niks over een nieuwe releasedatum, dus daar zullen we nog even op moeten wachten, maar het is fijn om te zien dat System Shock niet in de ijskast terecht is gekomen.