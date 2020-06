In 2017 verscheen Serial Cleaner voor de PlayStation 4. De game wist positief te verrassen en heeft vast voldoende verkocht, want er is een vervolg onderweg met de naam: Serial Cleaners. Deze titel staat gepland voor 2021 en zal uitkomen voor de PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch en pc.

Zoals de naam al doet vermoeden, zal je nu niet met één personage spelen, maar met meerdere ‘schoonmakers’. In totaal zijn er vier personages en een ieder heeft zijn eigen sterke en zwakke punten. Het non-lineaire verhaal laat je zelf bepalen welke missie je wilt spelen.

De aankondiging van Serial Cleaners gaat gepaard met een trailer en die kan je hieronder checken. Er is helaas geen gameplay in te zien, maar wel geven de screenshots dat onder de trailer enigszins weer.