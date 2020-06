Nightdive Studios is druk bezig met Shadow Man: Remastered en wil graag de progressie die ze tot dusver hebben geboekt laten zien. Zij hebben daarom een video vrijgegeven, waarin daadwerkelijke gameplay te zien is.

Zoals het een remaster betaamt zal de resolutie hoger zijn dan het origineel. Dit is echter niet het enige, want ook de schaduwen en belichting zijn aangepakt. De ontwikkelaar heeft ook nog content aan de remaster toegevoegd, die uit het origineel was geschrapt.

Hoe Shadow Man: Remastered vordert kan je in de onderstaande video zien.