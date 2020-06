Activision kondigt meestal een paar weken voor de E3 de nieuwe Call of Duty aan, maar tot op heden hebben we nog steeds niks gehoord. Ook tijdens de PlayStation 5 onthulling werd er niet over Call of Duty gesproken, dus de vraag is wanneer Activision de game nu officieel uit de doeken gaat doen. Dit kan nog wel even duren, zo blijkt nu.

Zowel Jason Schreier als Tom Phillips van Eurogamer geven op Twitter aan dat de onthulling nog even op zich laat wachten. Wanneer de onthulling precies komt is ook voor beide heren onduidelijk, dus we tasten allemaal een beetje in het duister.

Het is wat ongebruikelijk ten opzichte van voorgaande jaren, maar wellicht heeft het te maken met de focus op Call of Duty: Warzone en de hoge populariteit van Call of Duty: Modern Warfare, waar Activision voor nu de focus op wil blijven houden. Zodra we weer iets horen omtrent de nieuwe Call of Duty, dan lees je het hier.