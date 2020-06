Josef Fares is dankzij zijn ‘Fuck the Oscars’ uitspraak tijdens The Game Awards een paar jaar terug een soort cultheld geworden. De Zweed zorgt voor veel vermaak in interviews en bij presentaties vanwege zijn energieke houding en het feit dat hij geen blad voor de mond neemt. Ondertussen is hij met zijn team bij Hazelight ook een getalenteerde ontwikkelaar, zo brachten ze ons onder andere A Way Out.

Inmiddels is de ontwikkelaar al geruime tijd bezig met een nieuwe game en donderdag zullen we daar een eerste glimp van opvangen. Dit tijdens EA Play waar uitgever EA verschillende nieuwe games zal aankondigen en laten zien. Het gaat hier overigens om een korte teaser, zo schrijft Fares op Twitter. De daadwerkelijke onthulling zal dus – zo te horen – later plaatsvinden.