Op de PlayStation 5 gaan we de nodige exclusieve games van Sony zien, die door de eigen studio’s gemaakt zijn. Maar Sony heeft ook verschillende deals met externe ontwikkelaars omtrent specifieke games die voor een bepaalde tijd exclusief zijn. Hieronder vallen zoal Deathloop en Ghostwire: Tokyo van Bethesda, alsook Project Athia van Square Enix.

Hierover heeft Eric Lempel van Sony Interactive Entertainment aangegeven dat de exclusiviteit qua duur uiteenloopt van maanden tot een paar jaar. Dit zou de PlayStation 5 aantrekkelijker moeten maken voor gamers, maar helaas kon Lempel verder niet meer details kwijt.

”Exclusive arrangements range from a few months to a couple of years. You saw some great titles: Godfall from Gearbox, Deathloop from Bethesda, [and] Project Athia from Square Enix.”

Imran Khan van Kinda Funny heeft hierover op de ResetEra fora aangegeven dat Sony achter de schermen volop bezig is met het sluiten van deals. Hieronder vallen ook veel games die voorheen juist door Microsoft in combinatie met de Xbox gepromoot werden.

“Sony has been writing cheques all over town. There’s some timed exclusive pick-ups that seem designed just to pull titles Microsoft used to brag about having in their presentations and associate them with PlayStation instead.”