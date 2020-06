Sony liet vorige week Gran Turismo 7, Ratchet & Clank: Rift Apart, Spider-Man: Miles Morales, Horizon: Forbidden West en nog veel meer zien. Een line-up van PlayStation 5 games die erg indrukwekkend genoemd mag worden, maar dit is slechts het topje van de ijsberg.

In gesprek met de BBC heeft PlayStation CEO Jim Ryan aangegeven dat dit slechts het begin is. Sony heeft bij zijn studio’s veel games in ontwikkeling en dat varieert van Triple-A tot kleinere titels die allemaal op hun eigen manier gebruikmaken van de features van de console.

”We wanted triple-A games that would fully demonstrate the horsepower of the machine.”

“But some of these smaller games are making very cool and innovative use of the new features of the console. So we allowed the show to give a sense of the sheer range of gameplay experience that will be available on PlayStation 5. And this is just the start. There are so many more games that we have in development.”