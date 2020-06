Nu de PlayStation 5 echt officieel is onthuld, worden er steeds meer titels voor de nieuwe console van Sony aangekondigd, zoals dat nu al een paar dagen aan de gang is. De volgende is ‘In Sound Mind’, die begin 2021 zal uitkomen.

In Sound Mind is een first-person psychologische horror-game, waarin je vastzit in je eigen geheugen. Om te ontsnappen aan al je eigen vervelende herinneringen, zal je verschillende puzzels moeten oplossen en het gevecht aan moeten gaan met verschillende monsters.

Om je een idee te geven wat je van In Sound Mind kunt verwachten, is er een trailer vrijgegeven en die check je hieronder.