Na de onthulling van de PlayStation 5 zijn mensen online de console gaan vergelijken met andere consoles en de conclusie was al snel dat het een nogal groot apparaat is. Het is één van de grootste consoles en dat is in een tijd waarin juist alles compact moet zijn best opmerkelijk. Daar is een goede verklaring voor, zo blijkt nu.

Matt MacLaurin, de vice president van UX Design bij PlayStation, beantwoordde op LinkedIn allerlei vragen over de console en daar kwam ook de omvang van de PlayStation 5 ter sprake. De reden voor het forse geheel zit hem in de koeling.

Volgens MacLaurin heeft het puur te maken met koeling van de chips aan boord. De 7nm processor genereert heel erg veel warmte en hoewel dat veel kracht oplevert, is er genoeg ruimte nodig om het geheel te koelen. Bovendien is de technologie nieuw, waardoor het nog geoptimaliseerd moet worden.

“Thermals. This gen is little supercomputers. While the 7nm process delivers amazing heat performance for the power, the power is very extreme.”

“This tech is still so fresh it throws a lot of heat so we need room to dissipate,”