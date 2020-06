De ogen zijn nu vooral op de PlayStation 5 gericht en straks na de release van die console zullen veel uitgevers de PlayStation 4 langzaam maar zeker laten voor wat het is. Sony zelf zal zijn eigen next-gen games bijvoorbeeld niet op de PlayStation 4 uitbrengen, daar waar andere uitgevers dit waarschijnlijk nog wel zullen doen.

De bedoeling is uiteindelijk ook dat iedereen vroeg of laat overstapt, maar gamers die van plan zijn om het nog even bij de PlayStation 4 te houden zullen niet gelijk in de steek gelaten worden. De vice president van UX Design bij PlayStation, Matt MacLaurin, ging op een hele hoop vragen in op LinkedIn en hier kwam ook de levensduur van de PlayStation 4 ter sprake.

Volgens MacLaurin heeft de PlayStation 4 nog veel leven in zich, waardoor een directe overstap helemaal geen noodzaak kent. MacLaurin stelde veel mensen gerust door later nog aan te geven dat mensen hun tijd kunnen nemen, omdat Sony “fors in de PlayStation 4 blijft investeren.”

Wat MacLaurin precies met investeren heeft bedoeld is niet helemaal duidelijk, want het ziet er niet naar uit dat Sony nog exclusieve PlayStation 4 games zal maken. Qua ondersteuning zal het wel goed zitten, gezien ze de vorige generaties ook langdurig hebben onderhouden. Dat zal nu niet anders zijn.