Met de release van The Last of Us: Part II overmorgen hebben we vandaag een leuke actie in samenwerking met Sony PlayStation. We mogen twee keer een tas van de game weggeven met daarin een paar leuke goodies. Het gaat om een tote bag die gevuld is met een sleutelhanger, een pet, een shirt en een hoodie.

Alle goodies zijn voorzien van het logo van de game, waarbij de hoodie en het shirt op de achterkant de tatoeage van Ellie afgedrukt hebben staan. Een gevarieerd pakket om je helemaal in stijl van de game te kleden en meedoen is zoals altijd erg gemakkelijk. Daarvoor dien je de onderstaande twee vragen te beantwoorden.

Vraag 1: Wat is de officiële benaming van de schimmel waardoor mensen veranderen in The Last of Us?

Vraag 2: Ellie heeft een vriendin voor de gebeurtenissen van de originele game verloren, hoe heet zij?

Weet jij de antwoorden? Stuur die dan in en volg daarbij de onderstaande stappen. Zet voor het gemak even je adresgegevens erbij, dat maakt het voor ons praktischer als je de winnaar bent. Meer weten over de game? Check dan hier onze review.

Hoe kan ik meedoen?

Stuur een e-mail naar [email protected] . Gebruik als onderwerp voor het mailtje 'Goodies TLOU' Geef duidelijk je inzending aan. Zet in de mail tevens je nickname.

Je dient een PSX-Sense account te hebben om deel te kunnen nemen. Heb je deze niet? Dan kan je er hier één aanmaken. Het is niet toegestaan om hints, tips of andere directe aanwijzingen naar het eventuele antwoord op de prijsvraag hieronder te plaatsen. Meerdere inzendingen vanaf één e-mailadres zijn niet toegestaan en bij het vermoeden van fraude komt de inzending te vervallen.

Over de uitslag van de prijsvraag wordt niet gecorrespondeerd en de prijsvraag is enkel toegankelijk voor PSX-Sense leden in de Benelux. Medewerkers van PSX-Sense en Sony PlayStation zijn uitgesloten van deelname. De prijsvraag loopt tot en met 24 juni 2020. PSX-Sense behoudt zich het recht om een prijsvraag voortijdig te veranderen. Spel- en typfouten zijn voorbehouden. De prijsvraag wordt mede mogelijk gemaakt door Sony PlayStation.